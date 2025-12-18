Il Team Marche ha concluso con una vittoria la Coppa d’inverno | battuto il Trentino

Il Team Marche si aggiudica la Coppa d’Inverno con una vittoria schiacciante contro il Trentino. A Cesenatico, la rappresentativa marchigiana, guidata dai capitani Pierpaolo Cenci e Marco Sposetti, ha concluso il torneo con un risultato convincente, dimostrando determinazione e talento. Un traguardo importante che sottolinea l’impegno e la crescita del movimento regionale.

Si è conclusa con una vittoria la Coppa D’Inverno per la rappresentativa marchigiana. A Cesenatico, la squadra regionale guidata dai capitani Pierpaolo Cenci e Marco Sposetti ha chiuso il torneo a squadre battendo il Trentino per 5-1 nell’ultima giornata. Un bilancio di una vittoria e due sconfitte per le Marche, che nei giorni precedenti avevano ceduto 5-1 all’ Emilia Romagna e 4-2 alla Toscana. Il successo finale contro il Trentino ha però permesso ai giovani marchigiani di chiudere l’esperienza con il morale alto. La rappresentativa era composta da Giulio Bozzanga (AT Tolentino), Lorenzo Cenci (CT Guzzini Recanati), Emma Corena (CT Mosciano), Giorgia Marconi (TC Ancona), Ulisse Bari (CT Corinaldo), Pietro Marinelli (AT Macerata), Martina Ruggeri (TC Baratoff) e Martina Bozzi (CT Civitanova). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

