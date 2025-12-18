Il tavolo degli esperti | I servizi essenziali sono leva di sviluppo
Durante l’evento “Energia e ambiente per progettare città digitali e sostenibili”, il tavolo degli esperti ha approfondito come i servizi essenziali possano diventare strumenti chiave per favorire sviluppo e coesione sociale. Un confronto stimolante che ha evidenziato l’importanza di investimenti strategici e innovazione per costruire comunità resilienti e sostenibili.
In che modo i servizi essenziali possono essere leve di sviluppo e coesione? Su questo tema si è concentrata la tavola rotonda ospitata durante “ Energia e ambiente per progettare città digitali e sostenibili “. Moderati dalla vicedirettrice de La Nazione, Cristina Privitera, hanno preso la parola: Stefano Besseghini, presidente Arera; Enrico Giovannini, direttore scientifico ASviS; Ermete Realacci, presidente Symbola; Giovanni Valotti, ordinario di Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche, Sda Bocconi School of Management. "Si può sempre migliorare – ha detto Besseghini – ma una struttura regolatoria adeguata per il settore idrico e dei rifiuti esiste ed è temprata alla prova dei fatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
