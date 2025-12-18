Il tastierista di Elio e le Storie Tese torna a far discutere sui social, accusando Ilaria Salis di essere a piede libero e di aver agito da complice. Rocco Tanica non ha esitato a esprimere il suo disappunto, rimarcando ancora una volta le sue opinioni critiche nei confronti della musicista. Un episodio che riaccende il dibattito e alimenta le polarizzazioni nel mondo dello spettacolo.

© Secoloditalia.it - Il tastierista di Elio e le Storie tese ancora contro Salis: “Questa è a piede libero. Pagata e complice”

Non è la prima volta che Rocco Tanica, tastierista e co-fondatore di Elio e le Storie Tese, attacca sui social Ilaria Salis. Non sopporta l’eroina dei compagni cresciuta a violenze e occupazioni abusive, pur avendo sempre votato a sinistra. “È una disgrazia”, l’ha definita una volta. Già nei mesi scorsi lo storico membro della band non si è fatto pregare per attacchi sferzanti e sarcastici. Oggi arriva il carico da novanta dopo l’ultimo fuor d’opera dell’europarlamentare di Avs che esulta per la liberazione dell’imam di Torino. Rocco Tanica contro Ilaria Salis: questa è a piede libero, pagata. Complice. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Rocco Tanica contro Ilaria Salis: "Questa è a piede libero, pagata e complice"

Leggi anche: Elio e le storie tese annunaciano Il Concertozzo a Biella

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dalla classica per archi al pop dell’AI: a Varese la musica di OP3 e Rocco Tanica.

Elio e le Storie Tese presentano il “Concertozzo 2026”: ecco quando e dove si terrà - Elio e le storie tese presentano il "Concertozzo 2026, evento che unisce musica solidarietà e impegno nel sociale: quando e dove si terrà ... superguidatv.it