Il super scienziato nucleare del Mit Nuno Loureiro ucciso a colpi di pistola in casa

Un omicidio sconvolge la tranquilla comunità di Boston: il noto scienziato nucleare Nuno Loureiro, 47 anni, trovato morto nella sua abitazione. Il delitto, avvolto nel mistero, solleva domande e inquieta l’ambiente accademico. Chi avrebbe potuto desiderare di far del male a uno dei più stimati ricercatori del MIT? Un’indagine che promette di svelare segreti inaspettati e di scuotere le fondamenta della comunità scientifica.

Un delitto misterioso scuote la comunità accademica di Boston: la vittima è Nuno Loureiro, 47 anni, scienziato nucleare del MIT. L'omicidio avvenuto in un tranquillo sobborgo potrebbe avere collegamenti con l' attacco alla Brown University, a Providence, nel Rhode Island, circa 50 miglia di distanza, ipotesi rilanciata dai media locali sulla base di fonti della polizia. Erano circa le 20:30 di lunedì quando nella palazzina di Gibbs Street, a Brookline, risuonarono almeno tre spari, raccontano i testimoni. Loureiro è stato trovato in gravi condizioni in casa e trasportato d'urgenza in ospedale, dove è spirato il giorno successivo, provocando sgomento nella comunità scientifica e dolore nella famiglia.

Il misterioso omicidio a Boston del genio nucleare Nuno Loureiro: «Ucciso per i suoi studi sull'energia pulita» - L'assassinio dell'esperto di fusione nucleare ha portato alla creazione di numerose teorie del complotto sulla vicenda. msn.com

Il super scienziato nucleare del Mit Nuno Loureiro ucciso a colpi di pistola in casa. Le piste internazionali e il mistero: «Non c'è movente» x.com

