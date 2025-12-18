Il sottosegretario Prisco | 109 milioni per Vigili Fuoco Forze dell' Ordine e task-force anti-clandestinità

Il governo ha approvato con fiducia nuove risorse per la sicurezza nazionale, destinando 109 milioni di euro a Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e task-force anti-clandestinità. Un passo importante, atteso da tempo, che rafforza il sostegno a chi lavora quotidianamente per proteggere i cittadini e garantire la legalità nel nostro Paese. L’annuncio arriva dal sottosegretario Prisco, segnando un impegno concreto per la sicurezza.

"Con l'approvazione definitiva da parte del Senato del decreto-legge 156 del 2025 arrivano nuove risorse concrete, attese da tempo, per la sicurezza della Nazione e per chi ogni giorno opera al servizio dei cittadini": lo ha annunciato il sottosegretario umbro all'Interno, Emanuele Prisco.

