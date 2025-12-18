Il sindaco Jacopo Franci esprime gratitudine a Massimo Di Chiara e Ruwan Lasantha

Il sindaco Jacopo Franci esprime sincera gratitudine a Massimo Di Chiara e Ruwan Lasantha per il loro intervento decisivo nel salvare una vita, dimostrando grande coraggio e senso di responsabilità nel cuore della comunità di Foiano della Chiana.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Il Sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci desidera esprimere profonda soddisfazione e gratitudine nei confronti di Massimo Di Chiara, dipendente di Coldiretti Ufficio di Foiano, consigliere comunale e protagonista insieme a Ruwan Lasantha di un intervento determinante che ha contribuito a salvare la vita di un uomo colpito da arresto cardiaco all’interno dell’ufficio Coldiretti nel nostro territorio. «Desidero ringraziare sentitamente Massimo Di Chiara e Ruwan Lasantha per la prontezza, il sangue freddo e la professionalità dimostrati – dichiara il Sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

