Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Vitulano salutano la nomina di Carmine Coletta

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Vitulano si uniscono nel brindisi di congratulazioni a Carmine Coletta, stimato concittadino della contrada S. Un riconoscimento che rende orgogliosi tutta la comunità, celebrando il suo percorso e i successi raggiunti. Un esempio di dedizione e passione che ispira e rafforza il senso di appartenenza e orgoglio locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Vitulano esprimono le più vive congratulazioni a Carmine Coletta, concittadino Vitulanese della contrada S. Stefano, per la nomina a nuovo presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini, avvenuta nel corso dell'assemblea dei soci che ha rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione. La scelta di Carmine Coletta rappresenta un passaggio importante per la continuità e il rafforzamento del percorso di tutela, promozione e valorizzazione delle eccellenze vitivinicole del Sannio, patrimonio identitario, economico e culturale dell'intero territorio.

