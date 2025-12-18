Il sindaco di Villa Santa Maria | Strumentalizzata la vicenda della panchina rossa

Il sindaco di Villa Santa Maria ribadisce la piena correttezza dell’operato dell’amministrazione, respingendo le accuse di strumentalizzazione sulla vicenda della panchina rossa. Sottolinea l’impegno costante dell’amministrazione e sua personale nel sostegno alle donne vittime di violenza, evidenziando come nessun inadempimento o omissione sia stato commesso. La posizione ufficiale chiarisce il ruolo dell’ente e la sensibilità verso questa importante causa sociale.

"Nessun inadempimento od omissione da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco, che sono da sempre vicini e sensibili alle donne vittime di violenza". Il primo cittadino di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore, interviene sulla questione della panchina rossa 'senza casa' e che il.

