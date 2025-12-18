Il sindacato Unirai pienamente riconosciuto dalla Rai

Il sindacato Unirai, rappresentante dei giornalisti Rai, ha ottenuto il pieno riconoscimento da parte dell’azienda, in linea con la recente sentenza della Corte costituzionale che tutela il pluralismo sindacale. Questa decisione rafforza l’importanza della rappresentanza libera e indipendente all’interno del servizio pubblico, sottolineando l’impegno di Unirai nel difendere i diritti dei giornalisti e nel promuovere un'informazione pluralistica e autonoma.

© Lopinionista.it - Il sindacato Unirai pienamente riconosciuto dalla Rai Francesco Palese, segretario dell’Unirai ROMA – Il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, è stato pienamente riconosciuto dalla Rai in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale che rafforza il principio del pluralismo sindacale. Questa mattina è stato firmato il nuovo Protocollo di relazioni industriali e sindacali, che estende a Unirai le prerogative, previste dalla legge e dal contratto, ancora mancanti. Il riconoscimento è il risultato di un percorso sindacale sviluppato in soli due anni, fondato sulla rappresentatività effettiva e sull’azione negoziale. In questo periodo Unirai ha sottoscritto accordi aziendali di rilievo, contribuendo al confronto su temi centrali come il superamento del precariato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it Leggi anche: Unirai, dalla Consulta apertura definitiva al pluralismo sindacale: “La sentenza spazza via ogni pretesa di esclusività in Rai” Leggi anche: Rai, Unirai: “Aprire tavolo per rinnovo contratto giornalisti” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il pluralismo sindacale in RAI: riconosciuto il sindacato UNIRAI; Pieno riconoscimento di Unirai da parte della Rai. Pieno riconoscimento di Unirai da parte della Rai - Attuata la recente sentenza della Consulta sul pluralismo sindacale The post Pieno riconoscimento di Unirai da parte della Rai appeared first on Primaonline - msn.com

Rai, Visconti (Confintesa) “UNIRAI un nuovo capitolo per il sindacato” - ROMA (ITALPRESS) – “La nascita di UNIRAI a Roma segna un momento significativo nel panorama sindacale della Rai, rompendo il lungo monopolio di Usigrai nei rapporti sindacali all’interno dell’azienda” ... iltempo.it

Il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, è stato pienamente riconosciuto dalla Rai in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale che rafforza il principio del pluralismo sindacale. LEGGI L’ARTICOLO —> https://www.unirai.it/rai-pieno-riconosci - facebook.com facebook

Il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, è stato pienamente riconosciuto dalla Rai in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale che rafforza il principio del pluralismo sindacale. LEGGI L’ARTICOLO —> unirai.it/rai-pieno-rico… #unirai #rai #gi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.