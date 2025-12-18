Il significato della cartolina natalizia di William e Kate | la foto tra i fiori coi figli

La cartolina natalizia di William e Kate cattura un momento intimo e di eleganza, con i figli vestiti in look coordinati e un’atmosfera di calore familiare. La tradizionale immagine tra fiori e sorrisi riflette l’amore e l’unità della famiglia reale, trasmettendo un messaggio di gioia e speranza durante le festività natalizie. Un’immagine che celebra la tradizione e il legame familiare con raffinatezza e semplicità.

Kate Middleton, il principe William e i figli augurano buon Natale: la foto sui social - Leggi su Sky TG24 l'articolo Kate Middleton, il principe William e i figli augurano buon Natale: la foto sui social ... tg24.sky.it

Gli auguri di Natale di William e Kate: perché la cartolina ha un significato profondo - La cartolina di Natale è una tradizione della royal family, che di anno in anno condivide una foto per augurare a tutti buone feste. fanpage.it

Re Carlo III, 77 anni, e la regina Camilla, 78, hanno pubblicato la loro cartolina natalizia 2025, scegliendo un'immagine carica di significato: lo scatto del fotografo Chris Jackson realizzato a Villa Wolkonsky a Roma ad aprile, in occasione del loro 20° annivers - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.