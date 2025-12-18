Il sentiero che regala nuovi panorami

Un nuovo percorso si apre tra il parco della Resistenza e via Barocci, offrendo un collegamento che trasforma e arricchisce il paesaggio urbano. Questa innovazione invita a scoprire panorami inediti e a vivere un’esperienza più accessibile e piacevole, unendo natura e città in un’unica, armoniosa passeggiata. Un’opportunità per riscoprire i luoghi familiari sotto una luce diversa.

© Ilrestodelcarlino.it - Il "sentiero" che regala nuovi panorami Sono quasi terminati i lavori per il nuovo collegamento tra il parco della Resistenza (per tutti il prato della Fortezza Albornoz) e via Barocci. Un camminamento per la maggior parte formato da un sentiero brecciato in lieve discesa e nella parte finale costituito da una nuova scala che sbuca al termine di via Barocci, tra i due musei-oratori di San Giovanni e San Giuseppe. "Un cantiere di cui si parla da decenni – spiega il sindaco Gambini durante un sopralluogo ai lavori effettuato ieri con la stampa – e che finalmente è quasi ultimato. Spesso l'abbiamo chiamato cantiere per la terza uscita della Fortezza, ma è molto di più: è un percorso pedonale bellissimo, che coglie l'occasione per rimettere a nuovo una lunga scarpata che prima ospitava una boscaglia incolta mentre ora il verde verrà curato e saranno piantumati nuovi arbusti".

