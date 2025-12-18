Il senso della separazione tra Alcaraz e Ferrero

Il divorzio tra Alcaraz e Ferrero segna un momento di svolta nella carriera del giovane tennista spagnolo. Dopo una performance deludente ad Indian Wells contro Draper, sembrava che Alcaraz attraversasse un periodo difficile, tra sconfitte e incertezze. La separazione dal suo precedente coach apre nuovi scenari e sfide, segnando un punto di svolta nel suo percorso verso la maturità e il successo.

© Ultimouomo.com - Il senso della separazione tra Alcaraz e Ferrero Quando a marzo aveva perso ad Indian Wells contro Jack Draper una partita isterica già dal punteggio (1-6 6-0 6-4), per Carlos Alcaraz sembrava essere arrivata una fase di stallo, se non peggioramento, di gioco e risultati. Le cose sono andate molto diversamente, come sappiamo, eppure in quel momento ci si chiedeva se Alcaraz non dovesse separarsi dal suo allenatore storico, Juan Carlos Ferrero. "L'esempio è quello di Sinner, che lasciando Piatti in favore della coppia Cahill-Vagnozzi è riuscito a lavorare su difetti fino a quel momento cronicizzati. Finora le scelte di Alcaraz sono state più conservative".

