Il Senato brasiliano ha dato l’ok per la riduzione della pena di Jair Bolsonaro

Il Senato brasiliano ha approvato definitivamente una legge che potrebbe ridurre la pena dell’ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a oltre 27 anni di carcere. La decisione apre nuovi scenari sul futuro di Bolsonaro e sulle implicazioni politiche nel paese sudamericano. La misura, ancora in fase di attuazione, suscita discussioni e reazioni diverse, riflettendo le complesse dinamiche del sistema giudiziario e politico brasiliano.

© Metropolitanmagazine.it - Il Senato brasiliano ha dato l’ok per la riduzione della pena di Jair Bolsonaro Il Senato del Brasile ha approvato in via definitiva un disegno di legge che potrebbe ridurre la pena dell’ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a oltre ventisette anni di detenzione. Nel 2022, dopo la propria sconfitta alle elezioni, l’ex leader aveva tentato di organizzare un colpo di Stato, poi fallito, che ha portato alla sua incriminazione. In base alle leggi attuali Bolsonaro dovrebbe trascorrere almeno sei o otto anni in carcere prima di essere dichiarato idoneo al regime di detenzione alternativa. Le nuove regole, invece, prevede una riduzione a due o quattro anni, a seconda dell’interpretazione dei giudici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Leggi anche: Arrestato l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro: “Ha violato i domiciliari”. A settembre la condanna a 27 anni per il tentato golpe Leggi anche: "Manomessa la cavigliera elettronica". Arrestato l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il parlamento brasiliano ha approvato la riduzione della pena di Bolsonaro; Bolsonaro, Parlamento brasiliano approva legge per ridurre la pena all'ex Presidente; Brasile, il Senato riduce le pene per gli assalti dell'8 gennaio 2023; ITALIA-BRASILE | Senato, seminario sul contrasto alla violenza contro le donne. Il Senato brasiliano ha dato l'ok per la riduzione della pena di Jair Bolsonaro - Il Senato del Brasile ha approvato in via definitiva un disegno di legge che potrebbe ridurre la pena dell’ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a oltre ventisette anni di detenzione. msn.com

Il parlamento brasiliano ha approvato la riduzione della pena di Bolsonaro - I partiti di sinistra che sostengono il governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva hanno votato contro la riduzione della pena. ilpost.it

Brasile, il Senato riduce le pene per gli assalti dell’8 gennaio 2023 - Il Senato del Brasile presieduto da Davi Alcolumbre ha approvato il progetto di legge ... msn.com

La legge della Dosimetria, che ora passa al Senato, prevede uno sconto per i condannati per il tentato colpo di Stato del 2022. Intanto i legali dell'ex presidente brasiliano continuano a chiedere i domiciliari - facebook.com facebook

La legge della Dosimetria, che ora passa al Senato, prevede uno sconto per i condannati per il tentato colpo di Stato del 2022. Intanto i legali dell'ex presidente brasiliano continuano a chiedere i domiciliari x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.