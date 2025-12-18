Il Sassuolo senza Thorstvedt Tre candidati per sostituirlo
Il Sassuolo si prepara a sostituire Kristian Thorstvedt, assente nella sfida contro il Torino. Con la sua assenza, i neroverdi devono individuare il miglior sostituto tra tre candidati, in vista di un impegno cruciale. La partita di domenica rappresenta un banco di prova importante, e la scelta del sostituto sarà determinante per l’assetto della squadra.
di Stefano Fogliani SASSUOLO Chi per Thor? L’urgenza, in vista del match che domenica oppone il Sassuolo al Torino, è la sostituzione di Kristian Thorstvedt, tuttocampista norvegese che, ritrovato a metà ottobre, in quel di Lecce, l’undici titolare dopo aver recuperato da un infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente sette mesi, non lo ha più ‘mollato’. Per lui, dopo quattro subenti a fargli riprendere il ritmo partita con Lazio, Inter, Udinese e Verona, nove su nove dal 1’: un turno di squalifica gli toglie il match contro i granata e obbliga Grosso ad individuarne il sostituto. Mica facile, visto che il norvegese gioca ininterrottamente da un mese e mezzo dal 1’ ed è uno degli asset, insieme a Muric, Idzes, Matic e Pinamonti, sui quali Grosso è abituato a scommettere già dell’avvio senza mai farli entrare nelle rotazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Genoa, Vieira lascia la panchina: De Rossi fra i tre candidati per sostituirlo
Leggi anche: Sassuolo-Pisa 2-2, beffa per Gilardino: Thorstvedt pareggia nel recupero
Calcio Serie A, la svolta: il Sassuolo non è più “Berardi-dipendente”; Doppio Bartesaghi, ma al Milan non basta: il Sassuolo frena Allegri; Chance per Ricci, Grosso conferma l’11: le probabili formazioni di Milan-Sassuolo; Milan-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A.
Il Sassuolo senza Thorstvedt. Tre candidati per sostituirlo - L’urgenza, in vista del match che domenica oppone il Sassuolo al Torino, è la sostituzione di Kristian Thorstvedt, tuttocampista norvegese che, ritrovato a ... sport.quotidiano.net
Sassuolo-Udinese, probabili formazioni e statistiche: Vranckx avanti su Thorstvedt - Tra i protagonisti attesi, Domenico Berardi resta il punto di riferimento dell’attacco del Sassuolo. it.blastingnews.com
Milan-Sassuolo: orario, diretta, formazioni uffciali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 30 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com
#SerieA, il Giudice Sportivo: niente Torino per #Thorstvedt del #Sassuolo Il centrocampista neroverde squalificato: salterà la sfida con il granata #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo x.com
Thorstvedt si becca il giallo per un fallo su Pulisc. Salterà la prossima partita per squalifica. Segui con noi #MilanSassuolo in diretta da San Siro > https://www.canalesassuolo.it/live-milan-sassuolo-diretta-2/ #ForzaSasol - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.