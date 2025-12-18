il sassuolo senza thorstvedt tre candidati per sostituirlo

Il Sassuolo si prepara a sostituire Kristian Thorstvedt, assente nella sfida contro il Torino. Con la sua assenza, i neroverdi devono individuare il miglior sostituto tra tre candidati, in vista di un impegno cruciale. La partita di domenica rappresenta un banco di prova importante, e la scelta del sostituto sarà determinante per l’assetto della squadra.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Chi per Thor? L’urgenza, in vista del match che domenica oppone il Sassuolo al Torino, è la sostituzione di Kristian Thorstvedt, tuttocampista norvegese che, ritrovato a metà ottobre, in quel di Lecce, l’undici titolare dopo aver recuperato da un infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente sette mesi, non lo ha più ‘mollato’. Per lui, dopo quattro subenti a fargli riprendere il ritmo partita con Lazio, Inter, Udinese e Verona, nove su nove dal 1’: un turno di squalifica gli toglie il match contro i granata e obbliga Grosso ad individuarne il sostituto. Mica facile, visto che il norvegese gioca ininterrottamente da un mese e mezzo dal 1’ ed è uno degli asset, insieme a Muric, Idzes, Matic e Pinamonti, sui quali Grosso è abituato a scommettere già dell’avvio senza mai farli entrare nelle rotazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

