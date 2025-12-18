Il santuario avvolto dalla nebbia

Nel cuore di Alezio, il santuario della Madonna dell’Assunta si presenta avvolto da una fitta nebbia, creando un’atmosfera suggestiva e silenziosa. La foschia avvolge il luogo sacro, donando un senso di calma e introspezione, come se il tempo si fermasse. Un paesaggio che invita alla riflessione e alla contemplazione, tra mistero e spiritualità, immerso in un incanto di invernale quiete.

