Il santuario avvolto dalla nebbia
Nel cuore di Alezio, il santuario della Madonna dell’Assunta si presenta avvolto da una fitta nebbia, creando un’atmosfera suggestiva e silenziosa. La foschia avvolge il luogo sacro, donando un senso di calma e introspezione, come se il tempo si fermasse. Un paesaggio che invita alla riflessione e alla contemplazione, tra mistero e spiritualità, immerso in un incanto di invernale quiete.
"La nebbia sul santuario della Madonna dell'Assunta di Alezio crea un'immagine che parla di inverno, di calma e di silenzio". Scatto di Antonio Provenzano.
