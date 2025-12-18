Il saluto di Bellandi | Jolo resti nel cuore

Il saluto di Bellandi racchiude emozioni e radici profonde. Nato e cresciuto a Iolo, porta nel cuore questa società e il suo spirito. La sua decisione di concludere la carriera in biancoverde riflette un legame indissolubile, un tributo a un passato che resterà vivo nei ricordi e nei cuori di tutti. Un addio che parla di passione, lealtà e appartenenza.

"Sono nato e cresciuto a Iolo e porterò sempre nel cuore questa società. Avrei probabilmente pensato di chiudere con questi colori la mia esperienza da giocatore, ma per una serie di motivi sentivo di dover fare questa scelta e va bene così. Sono felice soprattutto di una cosa: anni fa promisi a Carlo Coveri che avrei contribuito a portare lo Jolo in Promozione, prima di smettere. E ci siamo riusciti". Alessandro Bellandi ha così commentato il suo addio allo Jolo, maturato un paio di giorni fa, dopo dodici stagioni. Il club sta disputando quella che è la sua migliore stagione di sempre: è attualmente secondo con 28 punti nel girone A di Promozione, a soli cinque lunghezze dalla vetta occupata dalla Lampo Meridien dell’ex-Viaccia Marco Benesperi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

