Il Salento si prepara a vivere un momento di grande emozione. Venerdì 19 dicembre, su Rai 1, Francesco De Siena, talento di Morciano di Leuca, si affronterà nella finale di The Voice Senior. La provincia si stringe attorno al suo artista, pronto a dimostrare tutta la sua passione e bravura, portando il calore e la forza della sua terra sul grande schermo.

© Lecceprima.it - Il Salento sogna con Francesco De Siena: attesa per la finale di The Voice Senior

MORCIANO DI LEUCA – Il Salento si ferma per sostenere uno dei suoi talenti più puri. Domani, venerdì 19 dicembre, in prima serata su Rai 1, gli occhi di un’intera provincia saranno puntati su Francesco De Siena, il musicista e cantante di Morciano di Leuca che è riuscito a conquistare un posto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

