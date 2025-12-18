Il Rotary per la voce delle donne | un incontro che diventa impegno civile

Il Rotary si fa promotore di un impegno civile, dando voce alle donne e alle nuove generazioni. Un incontro che supera i proclami, lasciando spazio a gesti, parole e poesia, simboli di un percorso di crescita e di difesa dei diritti. È nel silenzio e nella forza delle voci giovani che si costruisce un futuro più giusto e consapevole, un passo alla volta.

Non sempre i diritti dell’infanzia si affermano attraverso proclami. A volte prendono forma nel silenzio di una poesia, in un gesto, in una voce giovane che trova il coraggio di parlare. È quanto accaduto nell’Auditorium dell’IT “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico, durante l’incontro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

