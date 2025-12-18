Il ritorno di Assange | denuncia la Fondazione Nobel per aver trasformato il Premio per la Pace in strumento di guerra
Julian Assange torna alla ribalta dopo anni di detenzione ingiusta, accusando la Fondazione Nobel di aver trasformato il Premio per la Pace in uno strumento di guerra. Fondatore di WikiLeaks e portavoce di rivelazioni scottanti sui crimini di guerra, il giornalista torna a far sentire la propria voce, sollevando importanti questioni sul ruolo e l’etica della prestigiosa istituzione.
Julian Assange è tornato. Dopo anni di detenzione ingiusta in un carcere di massima sicurezza nel Regno Unito, il fondatore di WikiLeaks e giornalista noto per le sue rivelazioni esplosive sui crimini di guerra e le violazioni dei diritti umani, uscito dal carcere nel giugno 2024, torna sulla scena pubblica. Lo fa, naturalmente, a modo suo, depositando una denuncia penale in Svezia contro la Fondazione Nobel, accusando i suoi leader di aver trasformato il Premio Nobel per la Pace in uno “strumento di guerra”. La sua denuncia, presentata contemporaneamente all’Autorità Svedese per i Crimini Economici (Ekobrottsmyndigheten) e all’Unità per i Crimini di Guerra (Krigsbrottsenheten), accusa 30 individui associati alla Fondazione Nobel, tra cui la presidente Astrid Söderbergh Widding e la direttrice esecutiva Hanna Stjärne, di crimini gravi come appropriazione indebita grave di fondi, facilitazione di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, e finanziamento del crimine di aggressione. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche: Nobel per la pace 2025, il momento in cui Machado scopre di aver ricevuto il premio: "Oh mio dio, non ho parole"
Leggi anche: Trump anela il premio Nobel per la pace ma fa la guerra alle città americane
Assange denuncia la Fondazione Nobel «Il premio per la Pace è diventato uno strumento di guerra»; Assange denuncia la Fondazione Nobel: trasformato il Premio per la pace in “strumento di guerra”; Sul premio Nobel alla Machado insorge Julian Assange che denuncia il Comitato e chiede siano restituiti i fondi elargiti a una guerrafondaia (A. Puccio); Assange denuncia il Nobel per la Pace 2025 assegnato a María Corina Machado.
Assange accusa il Nobel, 'premio per la Pace usato per la guerra' - Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, ha presentato una denuncia contro la Fondazione Nobel, accusandola di aver trasformato il Premio Nobel per la Pace in uno "strumento di guerra". ansa.it
ASSANGE DENUNCIA LA FONDAZIONE NOBEL PER AVER TRASFORMATO IL PREMIO PER LA PACE IN "STRUMENTO DI GUERRA" Il fondatore di WikiLeaks sostiene che il premio 2025 a Maria Corina Machado costituisce appropriazione indebita e facil - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.