Il ricordo del ' caro estinto' un albero di Natale con poesie e dediche

Sabato 20 dicembre alle 10:30, presso il cimitero comunale di San Nicola la Strada, verrà allestito un albero di Natale speciale dedicato al ricordo dei cari scomparsi. Un simbolo di affetto e memoria, arricchito da poesie e dediche che celebrano la vita e l’amore condiviso, creando un momento di riflessione e commozione condivisa tra tutti i presenti.

© Casertanews.it - Il ricordo del 'caro estinto', un albero di Natale con poesie e dediche Un albero di Natale un pò speciale, sarà quello installato sabato 20 dicembre alle 10, 30, presso il cimitero comunale di San Nicola la Strada. L'albero non sarà infatti addobbato con semplici decorazioni, ma con i vostri messaggi, poesie, foto e ricordi per i propri cari Defunti.

