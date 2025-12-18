Il rettore Sergio Cavalieri nella giunta della Crui
Il professor Sergio Cavalieri, rettore dell’Università di Bergamo, entra a far parte della Giunta della Crui, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Un riconoscimento importante che testimonia il ruolo di leadership e rappresentanza dell’ateneo bergamasco nel panorama accademico nazionale.
Bergamo. Il rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, professor Sergio Cavalieri, è stato eletto tra i nuovi membri della Giunta della Crui – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. L’elezione è avvenuta a Roma il 18 dicembre, nel corso dell’Assemblea CRUI, che ha nominato cinque nuovi rettori chiamati a contribuire alla guida del sistema universitario italiano in una fase di profonde trasformazioni. Un riconoscimento importante per UniBg, che rafforza il proprio ruolo nel confronto nazionale su temi chiave e che porta la voce del nostro Ateneo al centro delle scelte strategiche per il futuro dell’Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
