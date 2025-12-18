Il regista Luca Salmaso | In un documentario racconto l’umanità di Caritas Bergamo

Il regista Luca Salmaso condivide il suo impegno nel mettere in luce l’umanità e la solidarietà che animano l’operato della Caritas Bergamasca. Attraverso un documentario, mira a far conoscere le storie, le sfide e la speranza di chi si dedica con cuore a sostenere chi è in difficoltà, valorizzando i valori di compassione e comunità che sono alla base di questa importante realtà.

"Con questo lavoro abbiamo voluto raccontare l'umanità alla base dell'operato della Caritas Diocesana Bergamasca". Così Luca Salmaso, regista bergamasco della società di produzione "Officina della Comunicazione", illustra il film documentario "Ricordati il mio nome", realizzato in occasione del 50° anniversario di fondazione di questa realtà ecclesiale impegnata nel campo della solidarietà. Il progetto, che ha coinvolto diverse figure e professionalità, "non si è soffermato tanto sul passato ma si è focalizzato sul presente e sul futuro per trasmettere lo spirito che anima gli operatori, i volontari e il direttore don Roberto Trussardi ".

