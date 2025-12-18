Il rapporto con i figli è lo specchio del nostro tempo

Il rapporto con i figli riflette le sfide e le trasformazioni della nostra epoca. Ogni generazione affronta il proprio cammino, plasmando un modo unico di relazionarsi con bambini e adolescenti. Ricordando come eravamo, possiamo comprendere meglio le differenze e le evoluzioni, riconoscendo che i modelli di oggi sono il risultato di un mondo in continuo cambiamento.

Caro Vittorio, nell'approccio con bambini e ragazzi ci rapportiamo sempre andando con la memoria a come eravamo, e dal confronto emergono modelli molto diversi. I bambini sembrano arrivati da un altro pianeta. Ma in effetti è il pianeta che è cambiato, le nostre città si sono trasformate. E anche i giochi sono oggi quasi tutti basati su tecnologia e velocità. La frenesia è forse causata dalla scarsità di adulti a disposizione dei bambini in ogni ora del giorno. Per Natale, cerchiamo di resistere al martellamento pubblicitario: regaliamo qualche libro, le cui avventure e storie possono aprire la mente e dare risposte come nessuna diavoleria tecnologica è in grado di fare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

