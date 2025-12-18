Il quartetto Cetra | 40 anni di successi

Il quartetto Cetra ha attraversato decenni regalando melodie indimenticabili. Ora, Anakrousis Vocal Group e Trieste Early Jazz Orchestra si uniscono per celebrare questa icona della musica italiana, rivivendo con passione e talento la magia e l’energia di un’epoca senza tempo. Un omaggio che unisce passato e presente, portando sul palco l’essenza di un repertorio che ha fatto sognare intere generazioni.

Anakrousis Vocal Group e Trieste Early Jazz Orchestra, di nuovo insieme, rendono omaggio alla magia del Quartetto Cetra. Chi non conosce il Quartetto Cetra? Il gruppo vocale che portò in Italia la vocalità di quelle close harmonies che tanto ci ricordano la Vecchia America.

