Il quadrilatero del Liceo Colonna | primo scambio con il Lycée International Jacques Chirac di Marsiglia
Dal 15 al 20 dicembre 2025, il Liceo Colonna di Arezzo apre le sue porte al Lycée International Jacques Chirac di Marsiglia, inaugurando un entusiasmante scambio culturale. Un'iniziativa che rafforza i legami internazionali e promuove l'interscambio tra studenti, portando nuove prospettive e opportunità di crescita per entrambe le comunità scolastiche.
Arezzo, 18 dicembre 2025 – Il V ittoria Colonna di Arezzo ospita il primo scambi o con il Lycée International Jacques Chirac di Marsiglia dal 15 al 20 dicembre 2025, un progetto capitanato dal Prof. Massimiliano Badiali, con la collaborazione della prof.ssa Anna Federici, docente d’italiano in Francia. In questa prima fase dello scambio in entrata, gli alunni francesi sono ospitati in famiglie aretine, per poi essere accolti a Marsiglia dal 14 al 20 marzo 2026. Il gruppo scolastico francese visiterà il 16 dicembre 2025 il Museo Mecenate, per poi essere accolto dal Dirigente scolastico Dr. Maurizio Gatteschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
