Il PSG del 2025 scrive un nuovo capitolo epico nel calcio europeo, raggiungendo un traguardo storico con sei trofei conquistati in un solo anno. Dopo aver superato il Flamengo ai rigori nella finale di Coppa Intercontinentale, la squadra di Luis Enrique si afferma come una delle grandi dominatrici del panorama internazionale, aggiungendo il suo nome all’élite delle squadre che hanno segnato un’epoca.

© Como1907news.com - Il PSG entra nella storia: sei trofei nel 2025 come Barça e Bayern

Il Paris Saint-Germain del 2025 si è guadagnato un posto permanente nella storia del calcio europeo. Superando il Flamengo ai calci di rigore nella finale di Coppa Intercontinentale, la squadra di Luis Enrique ha chiuso dodici mesi di dominio assoluto, firmando un’impresa riuscita finora soltanto ad altre due squadre nella storia. Sei trofei in un solo anno solare. Numeri che non ammettono repliche, né ridimensionamenti. Sei titoli in dodici mesi. Il percorso trionfale del PSG ha preso forma all’inizio dell’anno, il 5 gennaio, con la vittoria in Supercoppa di Francia contro il Monaco. Quello che sembrava un successo di routine si è rivelato il primo tassello di una stagione destinata a diventare leggendaria. 🔗 Leggi su Como1907news.com

