Il PSG entra nella storia | sei trofei nel 2025 come Barça e Bayern

Nel 2025 il PSG si afferma come una delle grandi leggende del calcio europeo, conquistando sei trofei e paragonandosi a club storici come Barça e Bayern. Con un'impresa memorabile nella finale di Coppa Intercontinentale, la squadra di Luis Enrique ha segnato un'epoca di successi, entrando definitivamente nella storia del calcio internazionale.

© Serieagoal.it - Il PSG entra nella storia: sei trofei nel 2025 come Barça e Bayern Il Paris Saint-Germain del 2025 si è guadagnato un posto permanente nella storia del calcio europeo. Superando il Flamengo ai calci di rigore nella finale di Coppa Intercontinentale, la squadra di Luis Enrique ha chiuso dodici mesi di dominio assoluto, firmando un’impresa riuscita finora soltanto ad altre due squadre nella storia. Sei trofei in un solo anno solare. Numeri che non ammettono repliche, né ridimensionamenti. Sei titoli in dodici mesi. Il percorso trionfale del PSG ha preso forma all’inizio dell’anno, il 5 gennaio, con la vittoria in Supercoppa di Francia contro il Monaco. Quello che sembrava un successo di routine si è rivelato il primo tassello di una stagione destinata a diventare leggendaria. 🔗 Leggi su Serieagoal.it Leggi anche: Il PSG entra nella storia: sei trofei nel 2025 come Barça e Bayern Leggi anche: Bayern, Barça e Psg a forza 5. Sorpresa Villarreal: è terzo grazie a un ex interista Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Al Paris Saint Germain la Coppa Intercontinentale; Il PSG del 2025 tra le migliori squadre di sempre: eguagliato il record del Barcellona del 2009 e del Bayern del 2020; Safonov fa i miracoli, Chevalier non esulta: anche dopo Gigio, continua la guerra dei portieri al Psg; La reazione di Luis Enrique quando gli fanno la conta dei titoli vinti dal PSG: qualcosa non torna. Serata magica per Désiré Doué. L’esterno del PSG entra nella storia della Champions League - Si tratta dell’esterno francese Désiré Doué: autore di una doppietta. gianlucadimarzio.com Il Psg vince 5 a 0, l’Inter nella storia dalla parte sbagliata: è la peggior sconfitta di sempre in finale di Champions - L’Inter entra nella storia, ma dalla parte sbagliata: mai una squadra aveva perso una finale di Champions League con un passivo così pesante. ilfattoquotidiano.it Inter battuta, il PSG vince la prima Champions della sua storia - Il PSG alza la sua prima UEFA Champions League della sua storia: battuta l’Inter di Simone Inzaghi in finale. gianlucadimarzio.com PSG Just Entered Football Royalty ?? Il PSG entra nella storia conquistando sei trofei in un anno solare - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.