Il PSG conquista la Coppa Intercontinentale | Safonov eroe ai rigori

Il Paris Saint-Germain chiude il 2025 con una vittoria indimenticabile, conquistando la Coppa Intercontinentale. La squadra ha dimostrato determinazione e cuore, con Safonov protagonista nei rigori decisivi. Un risultato che consacra il club tra i grandi del calcio internazionale, regalando ai tifosi un trionfo memorabile e un finale di stagione da raccontare a lungo.

Il Paris Saint-Germain chiude nel modo più spettacolare possibile un 2025 destinato a restare negli annali. Superando il Flamengo nella finale della Coppa Intercontinentale FIFA, il club parigino ha aggiunto per la prima volta questo trofeo alla propria bacheca, completando un'annata semplicemente straordinaria. All' Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan, la sfida si è trascinata ben oltre i tempi regolamentari, trasformandosi in una vera e propria maratona decisa soltanto ai calci di rigore. Ed è lì che è emerso l'uomo meno atteso, ma decisivo: Matvej Safonov. Una finale al limite. Dopo il vantaggio iniziale del PSG firmato dall'ex Napoli Kvaratskhelia, il Flamengo ha trovato il pareggio al 62' con Jorginho, anch'egli passato per la Serie A.

