Il Trestina si prepara alla sfida contro il prossimo avversario, un avversario pericoloso che nonostante l’ultima sconfitta a Prato, ha dimostrato di poter essere competitivo. Il tecnico Calori ha espresso la volontà di ottenere punti fondamentali per la squadra, sottolineando l’importanza di reagire e continuare a lottare. Una partita da non sottovalutare, dove la determinazione farà la differenza.

© Sport.quotidiano.net - Il prossimo avversario. Trestina pericoloso. Il tecnico Calori: "Vogliamo i punti»

Dopo la serie di sei risultati utili di fila il Trestina è uscito sconfitto da Prato ma la prestazione dei bianconeri di Calori è stata comunque positiva. "E’ continuata la striscia positiva delle prestazioni. Si poteva fare qualcosa di meglio, gestire meglio in certi momenti la partita. Peccato per il gol, per i gol, perché sono venuti da due calci piazzati che si poteva fare meglio, perché non è che si è preso gol in prima battuta ma in seconda battuta quindi il dispiacere è quello. Si poteva fare qualcosina di più, eravamo veramente parecchio rimaneggiati come numero e quindi il dispiacere è di non aver avuto tutte le cartucce, però sono contentissimo della prestazione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

