il programma di Capodanno nelle piazze di Firenze | dagli artisti di X Factor ai Tiromancino fino a Franco126

Firenze si prepara a vivere un Capodanno indimenticabile con un ricco programma di musica e spettacoli nelle sue piazze. La notte del 31 dicembre 2025, piazza Santa Croce diventerà il palcoscenico principale di festeggiamenti gratuiti, con la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale, offrendo un brindisi collettivo per accogliere il nuovo anno in un’atmosfera di gioia e condivisione.

© Firenzetoday.it - il programma di Capodanno nelle piazze di Firenze: dagli artisti di X Factor ai Tiromancino fino a Franco126 Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti per il Capodanno a Firenze. La notte del 31 dicembre 2025 la città saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito, promosso dal Comune di Firenze organizzato da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky. La serata – che ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Capodanno a Firenze, il concerto (tra gli altri) dei Tiromancino e Paola Iezzi. Spettacoli in quattro piazze, ecco il programma Leggi anche: Capodanno a Firenze: Tiromancino protagonisti, ecco i concerti e gli ospiti in piazza Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capodanno 2026 in piazza, le feste in Toscana. Ecco dove salutare l’anno nuovo; Cosa fare per Capodanno 2026 a Firenze; Capodanno 2026 in Italia: dove andare, cosa fare e i concerti principali; Capodanno a teatro: la Toscana saluta il 2025 alzando il sipario. Capodanno a Firenze, Santa Croce la piazza principale: sul palco anche Tiromancino, Paola Iezzi e Tomasi da X Factor - Sarà Santa Croce la piazza principale del Capodanno a Firenze, lo ha annunciato oggi la sindaca Sara Funaro, che ha delineato un primo programma su come sarà l'ultima notte del 2025 in città. 055firenze.it

in piazza del Carmine un concerto jazz - Capodanno a Firenze, il concerto (tra gli altri) dei Tiromancino e Paola Iezzi. lanazione.it

Gospel in piazza Santissima Annunziata - Capodanno a Firenze, il concerto (tra gli altri) dei Tiromancino e Paola Iezzi. lanazione.it

UN CAPODANNO CON BOLZANO Una lunga notte di #musica, spettacoli e divertimento per salutare il nuovo anno senza lasciare la città. È questo lo spirito del #Capodanno 2026 a #Bolzano, il cui ricco programma è stato presentato stamane in municipio da - facebook.com facebook

Capodanno 2026, presentazione del programma 21:30: dj set iniziale 22:00: Chiamamifaro 22:30: Pinguini Tattici Nucleari, fino al countdown Dalle 00:10 alle 2:30: Genova 2026 Party con DJ RST/FIRST, con i Fel e Luke smart.comune.genova.it/ x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.