Il progetto c' è i soldi forse Vitinia aspetta il bilancio di Roma Capitale per la riapertura della piscina chiusa dal 2020

Vitinia attende con trepidazione il bilancio di Roma Capitale, sperando in una svolta per la piscina chiusa dal 2020. Le trattative e i segnali positivi fanno sperare in una possibile riapertura della struttura, simbolo di comunità e benessere. Un passo importante per riportare vita e attività nel quartiere, con la promessa di un futuro più attivo e inclusivo per residenti e studenti.

Sembra esserci uno spiraglio per la riapertura della piscina scolastica di via del Risaro, a Vitinia. In assemblea capitolina, infatti, nell'ambito della discussione sul bilancio previsionale 2026-2028, stanno per essere approvati nuovi fondi per la riqualificazione di impianti sportivi.

