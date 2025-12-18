il prof gerardo canfora eletto presidente del gruppo italiano di ingegneria informatica

Il prof. Gerardo Canfora, docente dell’Università del Sannio, è stato eletto all’unanimità Presidente del Gruppo Italiano di Ingegneria Informatica. La nomina è avvenuta durante l’Assemblea tenutasi il 17 dicembre presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Un riconoscimento importante per il suo contributo nel campo dell’ingegneria informatica, che sottolinea il suo ruolo di leadership e innovazione nel settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Il prof. Gerardo Canfora del Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio è stato eletto Presidente del GII (Gruppo Italiano di Ingegneria Informatica), con l’unanimità dei votanti, durante l’Assemblea, che si è tenuta lo scorso 17 dicembre, presso la sede dell’Università “La Sapienza” di Roma. Nel corso della stessa Assemblea sono stati eletti Vicepresidenti del GII la prof.ssa Elisabetta Di Nitto, del Politecnico di Milano, e il prof. Giuseppe Liotta, dell’Università di Perugia. Il GII nasce con l’obiettivo di organizzare, coordinare e promuovere, a livello nazionale, le attività scientifiche e didattiche dei docenti e ricercatori di Ingegneria Informatica e si compone di più di 1200 docenti e ricercatori universitari inquadrati nel Settore Scientifico Disciplinare Sistemi di elaborazione delle informazioni (IINF-05A), nonché quelli inquadrati nel settore disciplinare Informatica (INF0-01A) afferenti a Dipartimenti di Ingegneria, che ne facciano esplicita richiesta, accettando lo statuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

