Il processo di Norimberga": stasera in tv su La7 il film del 2000 con Alec Baldwin sul tribunale che ha cambiato la Storia

Oggi, 18 dicembre 2025, arriva nelle sale italiane Norimberga, il film in cui Russell Crowe interpreta Hermann Göring e Michael Shannon veste i panni del procuratore Robert Jackson. Ma prima di correre al cinema, c’è un altro Processo di Norimberga che merita di essere riscoperto. Parliamo del film del 2000 con Alec Baldwin, che La7 trasmette stasera in tv alle 21.15 (in streaming anche sul sito dell’emittente). La data non è un caso, ma una scelta precisa per far dialogare passato e presente. Perché questo titolo ha una storia particolare: nato come miniserie televisiva in due puntate per la tv americana (andata in onda sulla rete Tnt nel luglio 2000), in Italia è diventato un unico, potente film. 🔗 Leggi su Amica.it

