Il procedimento coinvolge 11 imputati legati alla tragica alluvione di novembre 2023. Il giudice Malerba ha incaricato i professori Poggi e Chiaia del Politecnico di Torino di svolgere consulenze tecniche nel quadro dell’incidente probatorio. Un passo fondamentale nel percorso di accertamento delle responsabilità, che mira a fare luce sulle cause e sulle eventuali omissioni legate a questa drammatica calamità.

Il processo: 11 imputati. Alluvione, al lavoro i periti di Rigopiano

Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato, Marco Malerba, ha affidato ieri a Davide Poggi e Bernardo Chiaia, professori del Politecnico di Torino, l’incarico di consulenza, nella forma dell’ incidente probatorio, per la tragica alluvione del novembre 2023. Si tratta di periti di spessore: sono gli stessi che si occuparono della tragedia di Rigopiano, quando, nel gennaio del 2017, una enorme valanga travolse l’hotel in Abruzzo causando la morte di 29 persone. Ora i due super periti si troveranno a lavorare sull’alluvione del novembre 2023 che causò due morti e fece milioni di euro di danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il processo: 11 imputati. Alluvione, al lavoro i periti di Rigopiano.

