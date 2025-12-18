Il principe Harry è stato paparazzato sulla neve di Aspen per i Campionati Mondiali di Polo Con lui il best friend Nacho Figueras
Il principe Harry è stato immortalato sulla neve di Aspen, durante i Campionati Mondiali di Polo, insieme all’amico Nacho Figueras. Con il Natale alle porte, simbolo di momenti di famiglia e convivialità, Harry ha scelto di trascorrere questa giornata in montagna, lontano dai riflettori, dedicandosi a relax e amicizia in un'atmosfera di pura serenità.
Tra una settimana sarà Natale. La giornata, per eccellenza, da trascorrere in famiglia. In vista di questo momenti passati con i propri cari il principe Harry ha pensato bene di fare le valigie e andare in montagna. Da solo. Harry e la fuga in montagna senza Meghan Markle. Proprio ieri, mercoledì 17 dicembre, il principe Harry è stato avvistato sulla neve ad Aspen, in Colorado. Mimetizzato tra gli altri sciatori – indossava un vivace maglione azzurro, un casco nero, pantaloni bianchi e occhiali da sole neri – si dilettava in quello che è, forse, il suo sport preferito: il polo. Il principe Harry, 41 anni, ad Aspen, in Colorado: una vacanza spensierata sulla neve con l’amico Nacho Figueras e senza la moglie Meghan Markle (foto IPA) Questa volta, però, il divertimento era decisamente superiore perché il principe era sì in sella a un cavallo ma sulla neve, rendendo ancor più entusiasmante quello che è lo sport per eccellenza britannico. 🔗 Leggi su Amica.it
