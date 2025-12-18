OpenAI lancia GPT Image 1.5, il primo risultato del “codice rosso” interno alla sfida globale sull’IA. Questo nuovo modello rappresenta una mossa strategica per consolidare la leadership dell’azienda e sfidare Google nel settore dell’intelligenza artificiale. Una novità che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con le immagini e l’AI, segnando un passo importante nell’evoluzione tecnologica.

Dal “codice rosso” interno alla sfida globale sull’IA, GPT Image 1.5 segna la prima mossa di OpenAI per rafforzare la sua leadership e sfidare Google. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il "codice rosso" di OpenAI, perché Sam Altman ha fatto scattare l'allarme

Leggi anche: Il “Codice rosso” di Altman suona la sveglia per OpenAI. Ecco il motivo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Codice rosso: Siap, Genova può essere la prima città con un Pool Interforze; Maltrattamenti in famiglia, stalking e violenze in aumento. È allarme “Codice rosso”; Gassani: Codice Rosso e le sfide ancora aperte contro la violenza; Agguato fuori da scuola, ragazzo di 18 anni accoltellato: è grave.

Il primo risultato del “codice rosso” di OpenAI si chiama GPT Image 1.5: cosa sapere sul nuovo modello - 5 segna la prima mossa di OpenAI per rafforzare la sua leadership e sfidare Google. fanpage.it