Nel suo primo discorso televisivo del nuovo mandato, Donald Trump si rivolge alla nazione da un suggestivo set natalizio, focalizzandosi sul rilancio dell’agenda economica e cercando di risollevare il morale nazionale di fronte ai sondaggi in calo. Un intervento che segna un passo importante nel suo percorso presidenziale, con l’obiettivo di consolidare il sostegno e ribadire le priorità politiche di fronte alle sfide attuali.

© Lettera43.it - Il primo discorso di Trump alla nazione dopo un anno di mandato

Donald Trump ha utilizzato il suo primo discorso televisivo di questo mandato per rilanciare la propria agenda economica e contrastare i sondaggi in calo, parlando da un set natalizio allestito alla Diplomatic Reception Room. «Undici mesi fa, ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo», ha detto aprendo l’intervento. «Un anno fa, il nostro Paese era morto. Eravamo assolutamente morti. Ora siamo il Paese di maggior richiamo al mondo». Trump rivendica progressi economici, ma i dati su lavoro e costo della vita lo smentiscono. Gran parte del discorso è stata dedicata all’ economia. Trump ha elogiato la politica dei dazi: «Sono la mia parola preferita», sostenendo che abbiano già prodotto effetti «che nessuno poteva credere». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Dalla California a New York, oggi in Usa il test elettorale dopo il primo anno di Trump

Leggi anche: Usa al voto locale: segnali per il 2026 dopo il primo anno di Trump

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Trump annuncia boom economico e bonus natalizio per militari nel primo anno di presidenza; Oggi il discorso di Trump alla nazione: bilancio di successi (e conti che non tornano); Il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata”; Trump, oggi il discorso agli Stati Uniti. Il 'mistero', di cosa parla il presidente.

Trump alla nazione: «Undici mesi fa ho ereditato un disastro, ora il Paese sta risorgendo» - Undici mesi dopo l’insediamento, il presidente statunitense Donald Trump ha difeso il suo operato in un discorso alla nazione, dove ha presentato un bilancio dei primi mesi di governo e anticipato ... unionesarda.it