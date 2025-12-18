Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Scopri l'andamento e le variazioni orarie del PUN oggi, 18 dicembre 2025. Il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica si attesta a 0,120 €/kWh, offrendo un quadro aggiornato delle fluttuazioni di mercato. Restare informati sui prezzi dell’energia è fondamentale per consumatori e aziende che vogliono ottimizzare i propri costi e pianificare al meglio il proprio consumo energetico.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 18 Dicembre 2025, si attesta a 0,120 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (17 Dicembre 2025), il prezzo minimo è stato di 0,105 €kWh (alle ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,143 €kWh (alle ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra le 2 e le 5), mentre il picco di costo si è registrato nella fascia serale, tra le 18 e le 20. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 18122025 0,120 +0,002 17122025 0,118 -0,002 16122025 0,122 +0,006 15122025 0,117 +0,009 14122025 0,108 -0,000 13122025 0,108 +0,008 12122025 0,115 -0,001 11122025 0,117 +0,002 10122025 0,119 +0,004 09122025 0,115 +0,009 08122025 0,106 +0,003 07122025 0,104 -0,004 06122025 0,108 +0,021 05122025 0,131 +0,002 04122025 0,130 +0,012 03122025 0,145 +0,011 02122025 0,134 +0,002 01122025 0,132 +0,022 30112025 0,110 -0,004 29112025 0,114 -0,007 28112025 0,121 +0,001 27112025 0,120 +0,016 26112025 0,147 +0,007 25112025 0,140 +0,007 24112025 0,133 +0,024 23112025 0,109 -0,008 22112025 0,117 +0,008 21112025 0,109 -0,025 20112025 0,134 +0,006 19112025 0,128 +0,008 18112025 0,117 – Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Dicembre 2025 0,119 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,143 Dicembre 2024 0,122 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

