Il Presepe Vivente di Santa Lucia | un viaggio nel tempo tra fede tradizione e comunità

Il Presepe Vivente di Santa Lucia a Perugia è molto più di una semplice rappresentazione: è un’immersione emozionale nella tradizione natalizia. Organizzato con passione dalla parrocchia locale, questo evento coinvolge la comunità e riporta alla luce il senso autentico del Natale, tra fede, storia e convivialità. Un viaggio nel tempo che conquista il cuore e accende la magia di un momento speciale da vivere insieme.

© Perugiatoday.it - Il Presepe Vivente di Santa Lucia: un viaggio nel tempo tra fede, tradizione e comunità Non è una semplice rappresentazione, ma un’emozione da attraversare. Il Presepe Vivente organizzato dalla parrocchia di Santa Lucia a Perugia promette di trasformarsi, anche quest’anno, in un’esperienza che tocca l’anima, restituendo la magia pura e semplice del Natale. Nei giorni 26, 27, 28. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: A Giuliana torna il Presepe vivente: un viaggio nella luce, tra storia, fede e tradizione Leggi anche: Santa Lucia, a Mesagne la comunità si riunisce tra fede e tradizioni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dro accende il suo “QuaDro di Natale”: Santa Lucia, Presepe vivente e solidarietà; Presepe Vivente; Decine di iniziative animano il Magico Natale nelle piazze e nelle strade di Bitonto, Palombaio e Mariotto; Il presepe vivente a Massagno: un evento che ha coinvolto la comunità. Fervono i preparativi per il presepe vivente di Tarquinia - Nel silenzio del convento di Santa Lucia delle Benedettine prende vita la Betlemme di duemila anni fa NewTuscia – VITERBO – Sono iniziati i lavori di allestimento delle scenografie del presepe viven ... newtuscia.it

Luminarie, Presepe e Santa Lucia: festa grande per l’inizio delle festività a Villa San Sebastiano - Nella suggestiva cornice della piazza di San Francesco, Villa San Sebastiano Nuova, nel fine settimana del 13 e 14 dicembre 2025, ha dato ufficialmente il via alle festività ... terremarsicane.it

“La Santa Lucia che sogno io: non solo banchi, viva fino tardi”: il racconto di un ventenne della tradizionale festa a Savona - Savona – Anche quest’anno la tanto attesa festa di Santa Lucia bussa alle porte della nostra città. ilsecoloxix.it

Corso Carlo Alberto si anima con il presepe vivente - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.