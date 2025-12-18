Il presepe vivente dei bambini porta la magia del Natale in piazza Saffi

Il presepe vivente dei bambini torna a illuminare piazza Saffi, portando la magia del Natale tra tradizione e fantasia. Organizzato da Domus Coop con le scuole La Nave, giunge alla sua 24ª edizione, aprendo i battenti sabato 20 dicembre alle 15. L’evento, ricco di emozioni e suggestioni, inizierà con l’incontro dei Magi, pronti a seguire la stella fino alla grotta, regalando un momento di meraviglia per grandi e piccini.

© Forlitoday.it - Il presepe vivente dei bambini porta la magia del Natale in piazza Saffi Il presepe vivente organizzato da Domus Coop, in collaborazione con le scuole La Nave, torna in Piazza Saffi per la sua 24esima edizione che si aprirà sabato 20 dicembre, dalle 15, con l’incontro dei tre Magi, che intraprenderanno insieme il cammino seguendo la stella cometa fino alla grotta di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Il Natale prende vita in piazza Saffi con oltre 300 figuranti: torna il Presepe vivente dei bambini per la sua 24esima edizione Leggi anche: Un presepe vivente al tempo dell’impero romano. Il Natale di Spello è un viaggio tra storia e magia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. ‘Accendiamo il Natale nel borgo di Acaya’. Nel castello il presepe vivente dei bambini; Il Natale prende vita in piazza Saffi: torna il tradizionale Presepe vivente dei bambini per la sua 24esima edizione; Il presepe vivente di Brinzio porta il Natale lungo le vie del paese; Presepe vivente a Vogogna: un percorso emozionante per bambini e famiglie. A Manfredonia torna il grande Presepe Vivente del Gargano - Dopo oltre vent’anni di attesa, la Frazione Montagna San Salvatore di Manfredonia si prepara a rivivere l’emozione del Natale più autentico con il ritorno del più grande e suggestivo presepe vivente d ... foggiatoday.it

Accadde a Betlemme porta in piazza il presepe vivente - Ancora oggi la rappresentazione della Natività di Gesù mantiene tutta la sua forza evocativa, fatta principalmente d ... ilnuovodiario.com

Si accendono le luci del presepe vivente di Montaperto: oltre mille bambini protagonisti - Oltre mille bambini protagonisti della prima giornata del presepe vivente di Montaperto per le scuole tra tradizione, emozione e antichi mestieri. agrigentonotizie.it

Le classi della Scuola Primaria visitano il Presepe Vivente di Montaperto, tra figuranti, antichi mestieri e ambientazioni fedelmente ricreate. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.