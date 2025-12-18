Il presepe vivente al Piano con oltre 100 figuranti
Il presepe vivente al Piano, con oltre 100 figuranti, fa parte delle celebrazioni natalizie di ‘Ancona che brilla’. Sabato 20 dicembre, a partire dalle 16:30, lungo Corso Carlo Alberto di fronte alla chiesa, la Parrocchia Sacra Famiglia darà vita a questa suggestiva rappresentazione che porta la magia del Natale tra la comunità. Un evento imperdibile per grandi e piccini.
All’interno del programma natalizio ‘Ancona che brilla’, lungo Corso Carlo Alberto, di fronte alla chiesa, sabato 20 dicembre a partire dalle 16:30 andrà in scena, a cura della Parrocchia Sacra Famiglia il Presepe vivente. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ancona, è organizzata dai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
