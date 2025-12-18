Nel cuore di Cerreto Guidi, Pasquale Tretola accende lo spirito natalizio con il suo Presepe ‘postino’. Un’opera che unisce tradizione e inventiva, trasformando il borgo in un palcoscenico di creatività. Ogni anno, Tretola sorprende con dettagli unici, celebrando il Natale attraverso un’arte fatta di passione e originalità, rendendo speciale questa stagione di festa.

© Lanazione.it - Il Presepe ’postino’ di Pasquale Tretola

CERRETO GUIDI Largo all’ingegno e alla creatività. Anche e soprattutto per Natale. Pasquale Tretola, di Cerreto Guidi, lo sa bene; ogni anno, come da tradizione, nel periodo natalizio mette in piedi uno dei suoi presepi all’insegna dell’originalità. Il marchio di fabbrica? Artigianalità. Per questo Natale 2025 ecco la novità: un manichino ’vintage’ vestito da porta lettere, con l’uniforme che i postini indossavano 30 anni fa. Inseparabile la vecchia borsa di cuoio all’interno della quale, il presepista per hobby e per passione ha sistemato.non lettere, cartoline e bollette da consegnare ma un presepe a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

