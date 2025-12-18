Il Presepe ’postino’ di Pasquale Tretola
Nel cuore di Cerreto Guidi, Pasquale Tretola accende lo spirito natalizio con il suo Presepe ‘postino’. Un’opera che unisce tradizione e inventiva, trasformando il borgo in un palcoscenico di creatività. Ogni anno, Tretola sorprende con dettagli unici, celebrando il Natale attraverso un’arte fatta di passione e originalità, rendendo speciale questa stagione di festa.
CERRETO GUIDI Largo all’ingegno e alla creatività. Anche e soprattutto per Natale. Pasquale Tretola, di Cerreto Guidi, lo sa bene; ogni anno, come da tradizione, nel periodo natalizio mette in piedi uno dei suoi presepi all’insegna dell’originalità. Il marchio di fabbrica? Artigianalità. Per questo Natale 2025 ecco la novità: un manichino ’vintage’ vestito da porta lettere, con l’uniforme che i postini indossavano 30 anni fa. Inseparabile la vecchia borsa di cuoio all’interno della quale, il presepista per hobby e per passione ha sistemato.non lettere, cartoline e bollette da consegnare ma un presepe a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: La scomparsa di Pasquale Pistorio, Trantino: "Ha impresso a Catania e alla Sicilia un segno indelebile"
Leggi anche: Morto Pasquale Pistorio, fu presidente di Telecom: il suo legame con la Puglia
Il Presepe ’postino’ di Pasquale Tretola - CERRETO GUIDI Largo all’ingegno e alla creatività. lanazione.it
Torna il Presepe Pasquale a San Benedetto dei Marsi: spiritualità e memoria in dieci sequenze - San Benedetto dei Marsi – Anche quest’anno, nella comunità di San Benedetto dei Marsi, è stata riproposta la II edizione del Presepe Pasquale, a cura del Gruppo Sepolcro Parrocchiale, con la ... terremarsicane.it
La magia del Presepe pasquale a San Benedetto dei Marsi: tradizione e spiritualità - La magia del Presepe pasquale a San Benedetto dei Marsi: tradizione e spiritualità nel segno della Fede. marsicalive.it
Presepe Pasquale Trovi tutto su frisapresepi.it presepefaidate frisapresepi pasqua
Il nostro Postino di Natale è passato a Bologna il 14 dicembre grazie al Teatro Ridotto, ma vi aspetta nuovamente a Collazzone il 30 dicembre presso la biblioteca del municipio per divertirsi con voi, non mancate! #spettacolodalvivo #teatrodicomunitá #ilp - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.