Il premier australiano Albanese annuncia misure contro l’estremismo

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato nuove misure contro l’estremismo in seguito all’attentato di Bondi Beach. La notizia arriva nel giorno dei funerali di Matilda, la bambina di dieci anni vittima dell’attacco, suscitando grande commozione e riflessione sulla sicurezza e sulla coesione sociale nel paese.

