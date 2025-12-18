Il potenziale di Forza Italia si misurerà al Sud Parla Valbruzzi

Il futuro di Forza Italia si gioca nel Sud, tra rinnovamenti e strategie. Tra l’appello di Berlusconi ai “volti nuovi” e l’attivismo di Tajani e Occhiuto, la partita si amplia oltre il semplice cambiamento di facce. La geografia degli eventi rivela una sfida cruciale, dove il potenziale del partito si misurerà in territori chiave, definendo il suo ruolo nel panorama politico nazionale.

Forza Italia si muove, cambia pelle, prova a trovare una nuova formula. Tra l'appello della famiglia Berlusconi ai "volti nuovi" e l'attivismo calibrato di Antonio Tajani e Roberto Occhiuto, anche la geografia degli eventi racconta una partita che va oltre il semplice rinnovamento. È la prima vera prova di maturità di un partito nato carismatico e oggi costretto a misurarsi con l'istituzionalizzazione, con tutti i nodi di potere che questo passaggio porta con sé. Come spiega a Formiche.net il politologo dell'università Federico II di Napoli Marco Valbruzzi, il dopo-Cavaliere ha aperto un interregno delicato: tra l'eredità ingombrante del fondatore, le ambizioni interne e una competizione nel centrodestra che potrebbe ridefinire non solo il futuro degli azzurri, ma gli equilibri dell'intero sistema politico.

