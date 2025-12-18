Il Posto Giusto di Aversa al Charity Christmas Show 2025 per la terapia intensiva neonatale
Il Posto Giusto di Aversa ha partecipato al Charity Christmas Show 2025, un evento che ha unito divertimento e solidarietà. Un’occasione speciale per sostenere la terapia intensiva neonatale, dimostrando come cultura e cuore possano fare la differenza. Un gesto di generosità che rafforza il nostro impegno nel migliorare la vita dei più piccoli e delle loro famiglie.
Nel quadro del Charity Christmas Show 2025, Il Posto Giusto di Aversa ha preso parte a un’iniziativa che ha unito spettacolo e sostegno concreto alla sanità. Al centro della serata, l’obiettivo di contribuire all’acquisto di tecnologie salvavita destinate ai neonati. Un ventennale celebrato con una finalità precisa La Winter Edition del Charity Christmas Show 2025 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
