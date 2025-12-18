Il post sessista su Carla Grillo Basile | Inaccettabile piena solidarietà
L’indignazione per il recente episodio sessista rivolto a Carla Grillo, presidente di Atm, ha suscitato una vasta reazione di solidarietà. Il sindaco Federico Basile ha condannato duramente il post offensivo, sottolineando l’importanza di rispetto e rispetto reciproco. Un gesto che ribadisce come sia fondamentale combattere ogni forma di discriminazione e promuovere un ambiente più inclusivo e civile.
Indignazione e solidarietà da parte del sindaco Federico Basile dopo il post sessista di cui è stata vittima la presidente Atm Carla Grillo. Il primo cittadino ha diffuso una nota in cui condanna il gesto anche a nome dell'intera giunta. “È profondamente amaro constatare come, ancora oggi -. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
