Il post sessista su Carla Grillo Basile | Inaccettabile piena solidarietà

L’indignazione per il recente episodio sessista rivolto a Carla Grillo, presidente di Atm, ha suscitato una vasta reazione di solidarietà. Il sindaco Federico Basile ha condannato duramente il post offensivo, sottolineando l’importanza di rispetto e rispetto reciproco. Un gesto che ribadisce come sia fondamentale combattere ogni forma di discriminazione e promuovere un ambiente più inclusivo e civile.

L’urlo sessista dalla tribuna del campo sportivo durante una partita di Coppa Italia femminile. Condanna delle società facebook

