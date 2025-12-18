Il piccolo Marco gettato dal sesto piano pena ridotta per la madre in appello | riconosciuto il vizio di mente
La corte di assise di appello di Firenze ha ridotto a 19 anni la pena per Damaris Kindelan Ballester, riconoscendo il vizio parziale di mente. La donna, originaria di Cuba, era stata condannata per l’omicidio del piccolo Marco, di soli 2 anni, gettato dal sesto piano di un edificio a Livorno nel 2023. La decisione apre nuovi interrogativi sulla valutazione della salute mentale dell’imputata.
Firenze, 18 dicembre 2025 – Pena ridotta a 19 anni, con l’attenuante del vizio parziale di mente. E’ la decisione della corte di assise di appello di Firenze per Damaris Kindelan Ballester, la cubana di 40 anni, condannata per l’omicidio volontario del piccolo Marco, il bimbo di 2 anni che il 16 agosto del 2023 fu gettato dal sesto piano di un palazzo a Livorno. La donna, dopo aver scontato la pena in carcere, dovrà trascorrere tre anni in una Rems in esecuzione di una misura di sicurezza. In primo grado la corte d'assise di Livorno le aveva inflitto 20 anni di reclusione oltre alla misura di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: L’omicidio di via Ortigara. Il veleno nel tè freddo della madre, pena ridotta in Appello per la figlia
Leggi anche: Ridotta la pena per stalking: la Corte d’Appello accoglie il rinvio della Cassazione
Il piccolo Marco gettato dal sesto piano, pena ridotta per la madre in appello: riconosciuto il vizio di mente - La corte d'assise d'appello di Firenze ha condannato Damaris Kindelan Ballester, una cubana di 40 anni, a 19 anni per l’omicidio volontario del figlio di 2 anni ... lanazione.it
Vogliamo ricordarti così piccolo Marco Col tuo sorriso,la tua solarità,la tua forza… A dimenticavo….i tuoi gelati The Raimondi’s General Tattoo Viale Farnese 29 “Colli Aminei” Napoli 08118752573-3388026913 [email protected] - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.