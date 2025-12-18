Il Pentagono pianifica il declassamento di diversi quartieri generali delle forze armate
Il Pentagono si appresta a declassare diversi quartieri generali delle forze armate, segnando una svolta strategica. Questa mossa mira a ridimensionare le strutture di comando e a rivedere gli equilibri di potere tra i massimi vertici militari. Un cambiamento che potrebbe influenzare significativamente l'organizzazione e le future decisioni delle forze armate statunitensi.
Gli Stati Uniti preparano un piano per ridimensionare alcuni dei principali quartieri generali dell'esercito e modificare l'equilibrio di potere tra i generali di massimo livello. L'indiscrezione trapela dalle pagine del Washington Post secondo cui a predisporre la riorganizzazione sarebbero alti funzionari del Pentagono. Un'iniziativa che si andrebbe ad aggiungere agli altri sforzi dell' amministrazione Trump volti a trasferire risorse dal Medio Oriente e dall'Europa e a concentrarsi principalmente sull'espansione delle operazioni militari Usa nell'emisfero occidentale. Il Washington Post cita cinque fonti anonime " a conoscenza della questione ", le quali riferiscono che la proposta allo studio del dipartimento della Difesa guidato da Pete Hegseth andrebbe a ridurre il peso dello US Central Command, dello US European Command e dello US African Command ponendoli sotto il controllo di una nuova organizzazione denominata US International Command. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
