Il Peba di Piacenza presentato in Regione

Il “Peba” di Piacenza, il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, è stato ufficialmente presentato alla Regione Emilia Romagna. L’evento, svoltosi a Bologna il 17 dicembre, ha visto coinvolti rappresentanti dei Comuni e della Regione, impegnati a condividere esperienze e linee guida per rendere gli spazi urbani più accessibili e inclusivi. Un passo importante verso una città più aperta a tutti.

Barriere architettoniche, domani a Bologna un incontro con i Comuni sull’applicazione delle linee guida regionali per i Peba - Una giornata per fare il punto sulle esperienze già concluse e raccogliere i contributi dei Comuni dell’Emilia- sassuolo2000.it

Piacenza ha ricevuto a Bruxelles la Special Mention per l’Information and Communications Technology dell’Access City Award 2026, il premio della Commissione europea che valorizza le città più impegnate sul fronte dell’accessibilità e dell’inclusione. L’acc - facebook.com facebook

