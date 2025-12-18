Il Peba di Piacenza presentato in Regione
Il “Peba” di Piacenza, il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, è stato ufficialmente presentato alla Regione Emilia Romagna. L’evento, svoltosi a Bologna il 17 dicembre, ha visto coinvolti rappresentanti dei Comuni e della Regione, impegnati a condividere esperienze e linee guida per rendere gli spazi urbani più accessibili e inclusivi. Un passo importante verso una città più aperta a tutti.
Anche il primo Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche di Piacenza è stato presentato ieri, mercoledì 17 dicembre, presso la sede della Regione Emilia Romagna a Bologna, dove si è tenuto il convegno incentrato sull’esperienza dei Comuni nell’applicazione delle Linee guida. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
