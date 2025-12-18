Il patron Massi al campo per caricare la Samb

Il presidente Vittorio Massi si riavvicina alla squadra, portando entusiasmo e fiducia. La sua presenza al campo e al Ciarrocchi testimoniano l'importanza della vicinanza tra dirigenza e giocatori, rafforzando il legame e la determinazione della Samb. Un segnale positivo che potrebbe dare nuova linfa al percorso della squadra in vista delle prossime sfide.

© Ilrestodelcarlino.it - Il patron Massi al campo per caricare la Samb Una buona notizia in casa Samb. Il presidente Vittorio Massi torna vicino ai suoi ragazzi. Già nei giorni scorsi il massimo dirigente rossoblù era presente al Ciarrocchi. Non si vedeva in pubblico da sabato 6 dicembre, quando, a seguito di una discussione con alcuni tifosi, aveva accusato un malore. Massi si era recato all’ospedale Madonna del Soccorso per accertamenti, proseguiti, poi nella giornata di domenica. Da quel giorno il massimo dirigente rossoblù aveva seguito attentamente il consiglio dei medici di restare a riposo. Non aveva partecipato agli eventi conviviali organizzati dalla Samb, come il Business Meeting di venerdì scorso, la cena con i ragazzi del settore giovanile e infine la reunion conviviale natalizia con la prima squadra di martedì sera, saltando anche la trasferta di Pontedera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Derby di fuoco, in campo il vescovo. Pranzo della pace tra Ascoli e Samb Leggi anche: Frana a Lanzada, massi enormi precipitano sulla strada e nel campo da calcio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il patron Massi al campo per caricare la Samb. Il patron Massi al campo per caricare la Samb - Il presidente rossoblù si è rivisto al Ciarrocchi dopo il malore di una decina di giorni fa: adesso c’è da chiudere bene il girone di andata ... msn.com

Altra tegola sul campo del patron Massi: «Ciarrocchi, il progetto è incompleto» - SAN BENEDETTO Il Ciarrocchi sta diventando un vero terreno di battaglia su cui si sta consumando lo scontro tra l’amministrazione Spazzafumo e il patron della Sambenedettese Vittorio Massi. corriereadriatico.it

Discussione coi tifosi e poi malore: Patron Massi all’ospedale - Momenti di paura questa mattina per il presidente della Samb Vittorio Massi si sono vissuti al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli nel corso del test in famiglia dei rossoblù che ha chiuso la settimana di la ... youtvrs.it

